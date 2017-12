France: la réalité des bidonvilles

Selon un recensement de l’association Trajectoires effectué en avril 2017, il existe quatre foyers principaux de bidonvilles qui sont situés dans le Nord, le Sud-Est, en Loire Atlantique et en région parisienne. Cette dernière zone cumule d’ailleurs à elle seule 3.854 nécessiteux.



Nous comptons près de 11.000 personnes issues de familles avec enfants. A leur arrivée en France, ces démunis ont un faible niveau d’éducation. En effet, ils n’y ont, pour la plupart, pas accès. Plus de la moitié des personnes recensées sont analphabètes ou arrêtent leurs études à la fin du collège. De ce fait, elles vivent grâce à la mendicité ou ont pour activité principale, la ferraille. Ces marginaux connaissent donc tant la précarité de l’emploi que de l’habitat.



In fine, d’après l’association, une personne sur deux est sans couverture maladie. Cela implique que les habitants de bidonvilles n’ont aucune possibilité de soins, ou alors de manière très minime. Nous sommes en droit de nous poser la question de l’accueil des personnes défavorisées dans le pays des droits de l’homme.