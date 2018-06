Ghern trouve sa bonne "Fortune"

Ghern fait penser à Biolay, à Daho, à Miossec, à Arthur H... Sur cet Ep on navigue en eaux profondes: folk, chanson haut de gamme, rock et rock synthétiques - de quoi faire le tour de la planète Ghern avec ses mille facettes qui creusent le portrait en creux d'une hypersensible désabusé, au chagrin stylé, à l'inspiration littéraire qui ose le chant en français avec mille ornements qui rendent sa voix bourrue particulièrement évocatrice des tourments d'une jeune homme d'aujourd'hui.



Avec "Fortune" qui comprend six titres variant de la folk à la chanson désabusée et de la pop rebondissante au post-rock, Ghern pose ses décors clairs-obscurs et déroule ses mélodies entêtantes sans courir derrière le métronome.