Grande-Synthe: échec de la politique d'évacuation

400 à 500 personnes ont été emmenées dans des bus le 28 septembre 2018 pour être réparties dans des centres d'orientation. Elles campaient dans le parc de Puythouck. Le 6 septembre, 500 réfugiés qui vivaient dehors aux abords de la gare de Grande-Synthe, avaient déjà été abordés par 200 policiers et des agents de l'OFII (Office français de l'Immigration et de l'Intégration). Pour les associations, les 1.000 personnes migrantes présentes cette semaine n'étaient pas seulement de nouvelles arrivées mais comptaient également des personnes revenues après le précédent démantèlement.



La plupart de ces exilés sont des Kurdes irakiens qui espèrent rejoindre l'Angleterre, dont beaucoup de familles avec enfants. Sans aucune sécurité autour de leurs campements, ils sont la proie des passeurs qui deviennent parfois très violents et n'hésitent pas à recourir aux armes à feu à des fins d'intimidation.