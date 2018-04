Histoires de jazz et de contrebasse

Thomas Bramerie est à la fois un solide contrebassiste et une forte personnalité qui aime le risque, le partage et l’imprévu. Capable de délivrer de belles lignes de basse, il sait écouter et s’adapter au jeu des autres musiciens. D’une efficacité constante, il possède un bon sens de la relance et ses finitions sont toujours de qualité: un véritable travail d'orfèvre.



Après 30 ans de carrière en tant que "sideman" en France et à l’étranger, Thomas Bramerie, l’un des contrebassistes les plus demandés de la scène jazz, décide de prendre la parole en tant que leader. Entouré de deux des plus remarquables jeunes musiciens de la nouvelle génération du jazz hexagonal, Carl-Henri Morisset et Élie Martin-Charrière, il accompagne chacune des compositions de son premier album personnel "Side stories" d’un texte présentant sa vision du jazz et de la société en général.