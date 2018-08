Ibrahim Maalouf s'impose

Une symphonie ambitieuse à la fois classique, jazz, moderne et d'inspiration monde, qui rassemble et unifie les cultures musicales du Levant sous un même hymne. Un rendez-vous musical inspirant et inspiré autour du groupe jazz-rock de l'artiste, d'un orchestre symphonique, d'un chœur d'enfants et de la trompette microtonale d'Ibrahim Maalouf.



Le Levant est une partie du monde assez méconnue, mais souvent fantasmé, notamment dans la littérature. Cette pièce musicale, composée en collaboration avec la New Levant Initiative, une organisation américaine qui aide à la compréhension et au développement culturel et économique de cette région, sera fédérateur et mélangera des inspirations différentes, au sein d'une seule et même direction musicale.