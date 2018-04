Inégalité salariale: la France est-elle un bon élève dans l’Union européenne?

Il y a 46 ans, le devoir d'égalité des salaires entre homme et femme était inscrit dans la loi française. Aujourd'hui encore, les inégalités salariales, bien qu'atténuées, continuent pourtant de former une discrimination pour les femmes dans la société française. C'est dans ce contexte que le collectif "8 mars 15h40", formé par des membres des associations du Planning familiale, Osez le féminisme, l'Unef, la CGT, Solidaires, explique que chaque femme devrait s'arrêter de travailler chaque jour à 15h40: " heure à laquelle les femmes cessent d'être payées chaque jour " explique alors ce collectif.



En France en 2016 selon Eurostat, l’écart des salaires entre homme et femme était de 15,2% soit une diminution par rapport à 2011 où ce taux atteignait 15,7%. Mais que dit cette statistique sur l’efficacité de la France à lutter contre cette discrimination de genre? Si à l’échelle européenne le taux de rémunération horaire brute entre les deux sexes atteint en moyenne 16% en 2016, certains pays affichent un résultat nettement meilleur que celui de la France. Ainsi l’Italie (championne d’Europe en la matière avec 5,2%), la Roumanie (5,8%) ou la Belgique (6,1%) se distinguent parmi les bons élèves du continent. À l’inverse, certaines puissances sont encore à la traine comme le Portugal (17,5%), l’Angleterre (20,4%) et enfin l’Allemagne, dernière de ce classement (21,5%). La France bien que dans la moyenne basse de l’Union européenne se doit encore d'améliorer cette situation discriminatoire pour des millions de citoyennes.