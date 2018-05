Jazz à Casablanca

La 13e édition de Jazzablanca a eu lieu en deux phases. La première s'est tenue à l’hippodrome Casa-Anfa, du 14 au 20 avril, la deuxième sur la place des Nations-Unies, du 20 au 22 avril 2018.

Ce festival met en scène des musiques contemporaines, venues des quatre coins du monde. Il y mêle artistes historiques, tendances actuelles et promeut les stars de demain. Il permet aux artistes marocains et africains résidant au Maroc de se faire connaître. En somme, Jazzablanca est synonyme de richesse et de fusion musicales.



Au fil des années, Jazzablanca s'est forgé une réputation solide, qui lui ouvre de nouvelles opportunités de partage. Ainsi, le festival autorise un accès gratuit à plusieurs concerts, dans le but d'élargir la culture à toutes les classes sociales. Dans la même optique, Jazzablanca favorise la promotion d'une industrie musicale locale, qui contribue à l'éclat de la ville.



Cette année, Jazzablanca a amorcé un nouveau concept à sa programmation: le"Off du Festival". À travers des ateliers professionnels, des tables rondes et une masterclass, le festival accentue son ambition de médiation entre professionnels et amateurs. Jazzablanca se veut également porteur de valeurs éducatives, en proposant aux enfants des initiations à la musique, au cheval (en partenariat avec la SOREC), ainsi que la projection de documentaires musicaux (en partenariat avec l’Institut Français de Casablanca).



Jazzablanca peut être fier de ses actions: il est devenu une mascotte de la ville et un acteur majeur du paysage culturel marocain. N'oublions pas ses partenaires privés et publics, sans qui cet évènement n'aurait pu voir le jour...