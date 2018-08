Jazz des Caraïbes

Si l'on raconte que le jazz est né à la Nouvelle-Orléans, on sait qu'il fût forgé dans toute la Caraïbe. Africains, Taïnos, Espagnols, Indiens, Anglais, Français, ces peuples se sont rencontrés dans les histoires d'esclavagisme, de révolte, de métissage, d’utopies et de libertés. Ce sont eux qui ont forgé un son unique. C'est ce terreau qui est la source du jazz.

La musique et la culture de tout ce vaste territoire est chargée du poids l'histoire. Histoire de souffrance, de révolte, d'espoir et de rencontres.



C'est le souffle du blues. C'est ce sujet que Samy Thiébault a décidé d'explorer avec son nouveau groupe: Ralph Lavital (guitare), Fidel Fourneyron (trombone), Felipe Cabrera (contrebasse), Inor Sotolongo (percussions), Arnaud Dolmen (batterie).