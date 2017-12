Jean d’Ormesson, le décès d’un immortel

Depuis l’annonce de son décès par sa fille Héloïse d’Ormesson, de nombreuses voix ce sont fait entendre pour saluer l’homme. Tout au long de la matinée, célébrités et anonymes adressent ainsi quelques mots à son sujet. Dans un club littérature d’un quartier de Châteauroux, Yvonne Bercet, professeur à la retraite souligne: " La gentillesse du personnage passait au-dessus de tout ". Jean-Luc Vasseur, autre membre de ce club explique pour sa part: " Il incarnait à lui seul une part de l’identité française. Il faisait l’identité de la France ".



Jean d’Ormesson restera un immortel, qui, comme les plus grands, transmettra à travers ses écrits, l’envie pour les générations futures de porter la littérature et la pensée au plus haut. Avec en prime la gentillesse comme identité.