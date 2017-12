Johnny Hallyday, disparition de la légende du rock français

Né à Paris le 15 juin 1943, Jean-Philippe Smet emprunte à l'âge de 16 ans un nom de scène américain Johnny Hallyday, et, fasciné par Elvis Presley, se lance dans la musique américaine. C'est Johnny, icône des années yéyé, qui introduit le rock en France. A 18 ans, l'idole des jeunes a déjà vendu plus d'un million et demi de disques! Le succès sourit à l'artiste, qui part s'installer à Los Angeles en 1975. Il collabore ensuite dans les années '80 et '90 avec de célèbres compositeurs comme Michel Berger, Patrick Bruel ou encore Jean-Jacques Goldman. Au-delà des ventes d'albums, Johnny est avant tout une bête de scène, mue par l'adrénaline du direct. Il est renommé pour ses concerts gigantesques et spectaculaires.



Le chanteur avait annoncé le 8 mars 2017 être atteint d'un cancer du poumon. Souffrant de cette maladie il a pourtant continué à se produire sur scène. C'est Laeticia Hallyday, son épouse depuis plus de 20 ans, qui a annoncé à la presse le décès du chanteur à l'âge de 74 ans: "Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité" .



Chanteur de légende, artiste d'exception, Johnny est un monument de la musique française. Avec le départ de l'idole aux 110 millions de disques, la France a le cœur qui saigne. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage ce 6 décembre 2017.