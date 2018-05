Justin Nozuka présente son nouvel album

Avec sa gueule d’ange et sa guitare sous le bras, le chanteur vient donc à la rencontre de ses fans européens armé de nouvelles chansons. Il a mis deux ans et demi à composer cet album, éreinté de son propre aveu par les tournées de ses albums précédents.

"Je suis particulièrement excité de partager enfin ces nouveaux titres avec vous. Je voulais vous remercier pour votre soutien indéfectible durant ces dernières années de silence. Je travaille sur mon prochain album depuis deux ans et demi. Plusieurs fois, j'ai pensé toucher au but mais c'est un défi permanent, une montagne à gravir, et au final, comme de coutume cela a pris plus de temps que prévu" , a-t-il dit en interview.



"Run to waters" marque un net virage vers une musique folk dépouillée, inspirée par Ben Howard, Bob Dylan et Neil Young. Sans artifices, Justin parle d'amour, d'amitié, de la recherche de la vérité et aussi beaucoup d'écologie. Un album conscient riche de 11 titres.