L’ancienne star de "Sex and the City" brigue l’État de New York

C’est presqu'une mode outre-Atlantique. Depuis que Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie en 2003, de nombreuses célébrités ont décidé de sauter le pas et de se présenter en politique.

C’est l’actrice Cynthia Nixon qui est la dernière à se lancer à la conquête d’un poste de gouverneur. Rendue célèbre par son rôle de Miranda Hobbes, avocate dans la série "Sex and the City", le 19 mars 2018 elle a fait part via une vidéo de sa volonté de se présenter à la primaire démocrate de septembre en vue d’un mandat pour l’État de New York.



Déjà très engagée au niveau associatif, elle a été vue depuis trois ans au côté de sa compagne dans les manifestations pour les droits homosexuels. Elle essayera de devenir gouverneur afin de "ramener de l’égalité dans l’État le plus inégalitaire du pays" . État qu’elle estime "abandonné lors des précédents mandats" .



Après Donald Trump élu président et le rappeur Kanye West souhaitant l’imiter à la prochaine élection, la porte semble ouverte pour les célébrités qui visent une nouvelle vie politique.