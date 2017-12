Christian Puech, photographe inspiré par ses nombreux voyages autour du monde, est aussi un fervent défenseur de l'environnement et de la diversité dans son ensemble. Son exposition "L'art de vivre à Palerme et en Sicile" propose, dans une combinaison d'une trentaine de photographies en noir et blanc, de découvrir des moments de vie ancrés entre art et patrimoine.



Cette exposition fait écho au jumelage entre Montpellier et Palerme qui a eu lieu le 5 juillet 2016. L'artiste met, à sa façon, en exergue un art de vivre méditerranéen dans lequel de nombreux sudistes peuvent se reconnaître. Mais au-delà de ça, il ouvre une certaine réflexion autour d'un quotidien oscillant entre "dolce vita" et survie.