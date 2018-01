La Pologne communiste des années 50 est le théâtre de l'essor d'un mouvement artistique inédit. Dès 1945, le gouvernement polonais nationalise le secteur cinématographique dans le but d'en contrôler les messages. Parallèlement à cela, les structures chargées de la communication et de la diffusion des films, confient la conception des affiches cinématographiques à des artistes locaux, généralement issus de l’École des beaux-Arts de Varsovie: c'est la naissance de l'école de l'affiche polonaise.



Dans ce contexte historique, la réalisation de ces affiches est paradoxale. Si la programmation des films est extrêmement contrôlée et réglementée, les artistes quant à eux détiennent une totale liberté de création. De cette latitude, naîtront des œuvres abstraites et métaphoriques dissimulant fréquemment un sens caché. La particularité de ce mouvement résidant principalement dans le langage unique des artistes, créé afin de contourner la censure. Leurs affiches se muent ainsi en art contestataire.



Aujourd'hui, les visuels cinématographiques polonais se sont standardisés et uniformisés après la fin de la nationalisation du secteur. De ce fait, la valeur des affiches de l'âge d'or de l'école polonaise a accru. Elles sont devenues des œuvres rares à protéger et à valoriser.



C'est donc en ce sens que le centre d'art La Fenêtre propose aux visiteurs une sélection d'affiches de cinéma polonaises issues de la collection de la cinémathèque euro-régionale Jean-Vigo à Perpignan.