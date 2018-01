L'édition et le théâtre sont en deuil

Bernard de Fallois est décédé à Paris à l’âge de 91 ans. Il était né le 9 mai 1926 à Neuilly-sur-Seine. Agrégé de lettres classiques en 1948, il enseigne une quinzaine d'années puis se lance dans l’édition, d’abord chez Gallimard où il fait publier en 1952 et 1954 deux inédits de Marcel Proust, "Jean Santeuil" et "Contre Sainte-Beuve". Plus tard, il entre au groupe Hachette et contribue au développement du Livre de poche. Il a publié les œuvres complètes de Marcel Pagnol, celles de Raymond Aron, Alain Peyrefitte, Robert Merle, Jacques Perret aussi bien que Jacqueline de Romilly ou Françoise Chandernagor entre autres. PDG des Presses de la Cité, il édite notamment les collections de Presses Pocket ou des Éditions Julliard.

En 1987, il fonde les Éditions de Fallois où plus de 800 titres seront publiés, tant français qu’étrangers, des romans mais aussi des essais, des ouvrages philosophiques et historiques. Y paraît dès le début "Le choix de Dieu", du cardinal Lustiger.

En 2012, les Éditions de Fallois ont publié "La vérité sur l’affaire Harry Quebert", le 2e roman du Genevois Joël Dicker, un succès éclatant vendu à 3 millions d’exemplaires et couronné par de nombreux prix, Grand prix du roman de l'Académie française, Prix Goncourt des lycéens, Prix Tulipe dont il est premier lauréat aux Pays-Bas, Prix Segalen, Prix de la Vocation, Prix Audiolib...

A l’annonce de la mort de l’éditeur, Joël Dicker a d’ailleurs tweeté: "La tristesse d’avoir perdu mon ami, mon maître et mon éditeur, Bernard de Fallois. L’un des hommes les plus extraordinaires que j’ai connus. Il a tracé ma vie d’une marque indélébile, il a changé le cours de mon destin. Je lui dois tout. Il va terriblement me manquer" .

Bernard de Fallois avait aussi été critique de cinéma aux revues Arts et Le Nouveau Candide, avait écrit des essais et des préfaces. Dans les années '70, il a même produit au Grand Palais de Paris le cirque espagnol des Muchachos. Ce fut pour eux le début d’une grande carrière.

Quand on demandait à Bernard de Fallois comment il pouvait éditer autant d’auteurs différents, il répondait avec un sourire énigmatique: "Un éditeur ne doit pas avoir de personnalité!" .