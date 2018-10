La "Chimie vivante" de Féloche

Féloche est un philanthrope adorablement fou, à la joie et l’énergie contagieuses. De bestiaires en sifflements, de récits en rebonds, il traverse ses propres aventures avec un sens du partage qui porte au rang d’art celui de tout prendre au sérieux sans en avoir l’air.



Pétri de mille influences sonores, du hip-hop au rock, propageant sa "Chimie vivante", Féloche virevolte, sifflote, chante, marquant de l’empreinte unique de sa mandoline et de sa voix bienveillante un show scénique ultra généreux.



Avec cet album il accomplit une nouvelle révolution autour de ses thèmes de prédilection, l’enfance, la mémoire et la passion de vivre avec pour seul guide sa fantaisie jubilatoire.