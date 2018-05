La Fondation Cartier pour l’art contemporain en Chine

C’est à la Power Station of Art de Shanghai, une référence dans le paysage culturel chinois et international, que la Fondation Cartier dévoile pour la première fois en Chine, une sélection de 100 œuvres-clés de sa collection.



Intitulée "A Beautiful Elsewhere", l’exposition est une invitation au voyage. Elle propose à travers les 3.000 m² carrés qui lui sont dédiés, un parcours original au sein d’univers artistiques pluridisciplinaires: la photographie avec Daido Moriyama et Raymond Depardon, la peinture avec Chéri Samba, le cinéma avec David Lynch et Takeshi Kitano, le design avec Marc Newson et Alessandro Mendini, la sculpture avec Ron Mueck et Sarah Sze, sans oublier la science et l’architecture. Des œuvres inédites de Jean-Michel Alberola et de Christian Boltanski, spécialement conçues pour l’exposition, ont également été intégrées au parcours.



Affirmant son profond intérêt pour la scène chinoise, émergente et établie, la Fondation Cartier a invité les jeunes artistes Gao Shan, Hu Liu et Li Yongbin à présenter leurs œuvres aux côtés des artistes emblématiques Cai Guo-Qiang et Huang Yong Ping.



Née de la rencontre entre Hervé Chandès, directeur général de la Fondation Cartier, et Gong Yan, directrice de la Power Station of Art, "A Beautiful Elsewhere" marque également l’ouverture de la 13e édition du festival culturel français "Croisements" en Chine.