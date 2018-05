La France vue par Li Song, le plus français des Chinois

Traducteur, accompagnateur, coach, facilitateur, animateur, agent littéraire et galeriste… Li Song a de multiples casquettes. Le point commun entre toutes ces activités? La langue française. C’est donc naturellement avec celle-ci, dont il a appris à maîtriser subtilités et finesses, qu’il s’est lancé, avec brio, dans le one man show.



Son spectacle, s’il est un témoignage de sa vie, notamment de son enfance "unique" passée en Chine, est aussi un hommage rendu à la France, où il a vécu plusieurs années, et qui lui a tant apporté. Les "Chroniques d’un débridé" sont autant de mises en parallèle des deux cultures, ficelées avec justesse et pertinence… Pour un résultat hilarant. Blagues détonantes et jeux de mots acidulés taclent les travers de la langue de Molière, tout en devenant les armes d’une auto-dérision, aussi humble que piquante.



Après un an de rodage, les "Chroniques d’un débridé" sont devenues très rapidement un succès. De nombreuses dates sont prévues en Chine, mais aussi en France… Un spectacle qui ose, fidèle à la philosophie de son auteur, qui a tout osé pour y parvenir. Car ce dont Li Song ne manque pas, c’est de Q. " J’ai deux Q: culot et curiosité" .