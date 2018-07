La chanteuse dans les vagues

Originaire de Sardaigne, cette chanteuse sensible, à la voix éraillée et à l’accent méditerranéen, chante sa poésie française sur des rythmes légers et dansants. Tour à tour mélancolique ou joyeuse dans ses mélodies pop qui caressent dans le sens du poil et ses ambiances acoustiques, elle ensorcelle avec son nouveau single.



Dans un clip noir et profond, Lou Di Franco convoque en prêtresse espiègle les âmes anciennes de son île natale (Sardaigne, Terre de feu), et aborde les thèmes de l’absence et du temps qui passe avec insouciance, comme on joue dans les vagues. C’est qu’elle vient de loin, la musique de Lou Di Franco, tendre et jubilatoire, sensible et grande classe: d’un pays austère et scintillant appelé Sardaigne, et d’un de ces villages reculés où le soleil pousse la mélancolie à se barricader derrière des lunettes noires.