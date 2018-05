La création française à l’honneur à travers la Chine

L’édition 2018 est également marquée par deux anniversaires capitaux dans l’histoire culturelle et politique française: le centenaire de Debussy et le cinquantième anniversaire des événements de Mai 68 en France. Deux dates qui seront à l’honneur à travers expositions, conférences, films et concerts.

Fidèle à son inspiration originelle, le Festival Croisements encourage et développe la rencontre entre artistes et institutions culturelles de France et de Chine. Cette année, des personnalités chinoises issues du monde de la culture, le soutiennent et le parrainent: L’actrice Zhang Yuqi, le compositeur Tan Dun et l’écrivain Liu Zhenyun, sont les trois protagonistes engagés pour célébrer les "croisements" artistiques franco-chinois.