La méthode Montessori pour les personnes âgées

Les travaux de madame Montessori tournent autour d’une philosophie: respect, égalité et dignité pour tout être humain. Initialement pensée pour l’accompagnement du jeune enfant, la méthode préconise en outre la possibilité de choisir pour soi-même dans le respect de ses compétences et de son rythme. Aux États-Unis, en Suisse, en Australie et depuis peu en France, des structures de gériatrie ont adopté cette approche pour l’accueil des résidents âgés. L’idée maitresse est de proposer des activités adaptées choisies par chaque personne et qui réactivent la mémoire des gestes.



Après avoir analysé les potentiels individuels, dans le domaine cognitif, moteur, social, sensoriel, l'aidant propose une activité personnalisée et adaptée. Faire de l’humour, savoir déplacer un objet, utiliser un outil, peuvent être identifiés pour suggérer des exercices: on invite à refaire un bouquet de fleurs pour la salle commune, à préparer sa table de repas, un goûter, à choisir ses plats dans un self, composer ses céréales, arroser un petit potager ou aider à faire le lit. Une vie collective et participative où on ne décide plus d’activités pour le groupe, forcément inadaptées à certains, mais où sont privilégiées les actions individuelles qui valorisent les potentiels. Une approche qui permet aussi d’exprimer ses envies et de "faire", grande ligne conductrice de Montessori.



Cette nouvelle vision a permis à des établissements de créer des épiceries participatives, des ateliers massages ou d’organiser des pique-niques, activités autrefois impensables car les résidents passaient beaucoup de temps alités et isolés. Plusieurs organismes de formation forment actuellement des aides à domicile et des professionnels de la gériatrie. Le développement de la méthode sera forcément confronté à la volonté des managers d’adopter cette nouvelle vision de l’accompagnement des résidents. Ne plus faire à la place de la personne impliquera effectivement une réorganisation considérable des process des structures de gériatrie.