La pierre de jade, un trésor ancestral

Dans la culture chinoise, le jade symbolise la noblesse, la perfection, la constance et la vie éternelle. Son utilisation et sa vénération remonte à l'époque néolithique ou des études archéologiques ont démontré que les anciens Chinois utilisaient la néphrite pour fabriquer des ornements et des armes, il y a environ 8000 ans. En 3000 avant Jésus-Christ, elle est connue sous le nom du "Yu" ou "Gem royal". Les membres les plus riches et influents de la société ont été enterrés avec, comme le prince Liu Sheng de la dynastie des Han découvert durant des fouilles archéologiques avec 2498 pièces de jade jointes par 2,5 livres de fils d'or. En effet, cette pierre était associée à des propriétés sacrées et transformée comme élixir capable de rendre immortel. Le mythe de la création chinoise a fait d'elle le joyau le plus prisé parmi les rois et reines au cours des millénaires qui prétendaient communiquer avec les dieux grâce à elle.



D'après la légende chinoise, le premier homme apparu sur terre était seul, désespéré et vulnérable aux attaques des bêtes sauvages. Le dieu de la tempête, ayant pitié, aurait ainsi forgé une hache ornée de jade afin qu'il se protège. Le philosophe Confucius et ses érudits assimilaient donc la pierre "sacrée" avec l'intelligence, la vérité, la loyauté, la justice, la pureté et l'humanité. Le vernis et le brillant de la pierre sont représentatifs de la pureté tandis que sa compacité et dureté reflète l'intelligence. La justice est représentée par ses angles, et le son qu'elle produit lorsque que l'on tapote dessus, symbolise la musique. Elle est prescrite de nos jours comme médicament, pour les infections des yeux, du système nerveux et des organes. En France, il est possible de trouver des centres de massage qui utilise la lithothérapie avec cette pierre comme traitement physique et psychique.