La poésie est bien vivante

Le milieu semble partagé entre deux courants a priori inconciliables: d’un côté, les défenseurs de la splendeur de la poésie française, aux ressorts culturels élitistes et confidentiels, et de l’autre, les partisans d’une diffusion plus large de cet art, à même de s’insérer dans la culture populaire. Parler au plus grand nombre et exister dans les consciences, c’est bien le challenge que doit relever la poésie contemporaine. Car l’art du vers reste marginalisé, victime d’une indifférence et souffrant d’une image passéiste qui le fait passer au second plan.



Comment lui permettre alors de se réinventer? Pour Xavier Gayan, le renouveau passe par l’oralité. "La poésie est plus accessible quand elle est récitée. Elle est alors susceptible d’émouvoir profondément l’auditeur" . Or, le sérail goûte peu cette poésie qualifiée de "spectacle" par ses détracteurs. "Mon film a été critiqué pour avoir montré et mélangé plusieurs genres poétiques qui pourtant font partie de la poésie aujourd’hui comme le slam, la poésie sonore… Mais dans certains milieux, ça ne passe pas" , ajoute le réalisateur.



Et qui dit oralité, dit langage. "Les poètes sont encore vivants" permet de découvrir combien la langue façonne et à quel point les poètes permettent de l’éclairer et de la transformer. La poétesse Édith Azam confie ainsi à quel point la langue la "ligote" et combien la poésie lui permet de se "libérer de son emprisonnement." Un des nombreux témoignages saisissants. Au fait, qui a dit que la poésie était agonisante?