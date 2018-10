Le "Trouble" de No Money Kids

Vibrant, séminal, fulgurant, ce sont un peu les mots qui nous viennent à chaque nouveau single de ce groupe qui ne baisse jamais sa garde. Premier extrait de l'album "Trouble", le titre des No Money Kids est une nouvelle fois mis en image par le réalisateur Leigh Powis qui signe un clip percutant et engagé.



No Money Kids traverse les brumes électriques et les vapeurs caniculaires. Le tandem parisien envoie valser les attentes et trouble nos sens avec une nouvelle aventure sonore captivante. Sombre et percussif, le premier single "Chains" (en featuring avec le rappeur californien Charles X) explore la solitude, le sentiment d'enfermement et le désir de libération, incarnés dans le clip par une femme victime des violences de son mari.



