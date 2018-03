Le chant limpide de "Sourire carnivore"

Les influences de Louis Arlette sont légions: The Cure et The Beatles, Nine Inch Nails et Kraftwerk pour la musique industrielle. Mais les grands de la chanson française aussi, avec Brel, Brassens, Gainsbourg…

Le milieu du rock français assume généralement peu son héritage et se tourne vers l’univers américain ou britannique. Louis Arlette affiche tête haute un romantisme proprement français et assume des références modernes: Indochine, Noir Désir, ou encore Étienne Daho.



Ce jeune trentenaire est avant tout musicien, pratiquant piano et violon depuis le conservatoire. C’est pourtant avec le duo versaillais qu’il se fait un nom. "Au début j’étais l’assistant sur les sessions de Love 2, puis j’ai mixé le suivant" , explique-t-il. Dix ans plus tard, il accompagne toujours Nicolas Godin et a mixé son disque solo sorti en 2015. "Entretemps, j’ai aussi travaillé sur de nombreuses publicités avec Jean-Paul Goude, pour Chanel, Kenzo, H&M, plusieurs défilés de mode…"