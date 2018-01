Le musée Fabre conte sa genèse

Le musée Fabre c'est 10.000 m² d'espaces ouverts au public, dont 7.500 m² dédiés aux expositions permanentes ou temporaires.

Situé dans l'hôtel particulier Massilian, haut lieu de la ville au XVIIIe siècle, il est aussi le témoignage d'une époque charnière tiraillée entre le faste des Lumières et les prémisses de la Révolution française.



L'exposition "Le musée avant le musée" vient ainsi retracer les dernières années du siècle des Lumières, témoin de l'apparition des premières expositions artistiques. Pour ce faire, le musée offre aux yeux des visiteurs près de 125 œuvres datant principalement du XVIIe et du XVIIIe siècle. Du dessin à la peinture, en passant par la sculpture.

Afin de fournir une telle diversité d’œuvres, le musée Fabre a pu compter sur la contribution de 14 prêteurs: le musée du Louvre, le château de Versailles, différents musées des beaux-arts (Rennes, Nîmes, Marseille...), ainsi que des prêteurs privés.

Le saut dans le passé du visiteur sera alimenté par la mise à disposition de documents historiques provenant, pour la plupart, d'archives départementales de l'Hérault et municipales de Montpellier.



En parcourant les six sections de l'exposition, les visiteurs pourront aussi s'imprégner de la vie sociale et culturelle du Montpellier des Lumières. Ils pourront découvrir les hautes ambitions d'une cité montpelliéraine rythmée par une vie artistique dense. En guise de bonus, le musée propose en complément des visites guidées et commentées, des ateliers de dessin, ainsi que des rencontres avec le commissaire de l'exposition.