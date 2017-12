Le stylisme au service des enfants malades

Ils sont entrepreneurs, dénichent les tendances, et sont animés d’une conviction commune: des solutions doivent être proposées pour camoufler les appareillages médicaux et faciliter l’habillage des tous petits. Et si les prothèses orthopédiques étaient les lunettes de demain? Des accessoires que les enfants aient envie de montrer, spécialement customisés pour eux. C’est le défi fièrement relevé par Simon Colin, fondateur de U-Exist. Il propose l’habillage de prothèses avec des motifs prêts à appliquer aussi fun que branchés et une gamme "spécial kids" joviale et colorée.



Anne-Cécile Ratsimbason, styliste formée à l’école ESMOD, a quant à elle décidé de proposer un service de prêt-à-porter sur mesure pour les personnes alitées, assises en fauteuil ou souhaitant camoufler un petit appareil de santé (poche de stomie, pompe à insuline…). Elle-même longtemps confrontée à un grave problème de santé exigeant le port d’un corset, c’est son médecin de l’école du dos qui lui lance son premier défi professionnel: " il m’a dit vient ici et trouve des solutions pour que les jeunes filles acceptent leur corset ". Sa mission? Écouter, conseiller, et créer des corsets esthétiques, aux goûts de chacune.



Depuis, Anne-Cécile a rencontré beaucoup de familles. Elle a notamment répondu à l’appel de la maman d’Agathe, une petite fille de deux ans portant une poche de stomie et un cathéter central. La jeune styliste a dû dénicher des tissus permettant de bien plaquer l’ensemble du dispositif tout en étant très doux et confortables pour la petite fille. Elle accompagne aujourd’hui l’association l’Espoir de Flavio, pour la création vestimentaire de Dev, un petit garçon atteint d’amyotrophie spinale. Elle doit y créer des vêtements très facilement enfilables et adaptés à la toute petite musculature et au fauteuil roulant de l’enfant.



C’est aussi ce crédo qui anime Cécile Poulard, maman de quatre enfants dont un polyhandicapé. Elle est la fondatrice de la marque Les loups bleus: " j’ai voulu créer de jolis vêtements. Aujourd’hui mon travail consiste juste à adapter des solutions sur des vêtements pour que ces enfants extraordinaires vivent le plus normalement possible ". Cette petite entreprise grandissante s’est vue récompensée cette année par une collaboration avec l’enseigne Kiabi, qui propose désormais une gamme destinée aux enfants à mobilité réduite.