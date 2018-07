Le swing en fusion

Ginkgoa est la rencontre de Nicolle Rochelle, actrice et chanteuse New-Yorkaise, et d'Antoine Chatenet, auteur-compositeur français. En 2010, le destin prend les choses en main: Nicolle rencontre Antoine par hasard dans un club de jazz parisien. La magie opère immédiatement, le groupe est né.



L'irrésistible formule de Ginkgoa repose sur des compositions fortes interprétées en toute liberté avec une énergie débordante. Après deux singles, "De New York à Paris" qui est devenue la musique de la pub Rochas, et "Boy bounce" qui s'est taillé un beau succès sur le web, le groupe a sorti en mai 2018 son premier maxi "One time".