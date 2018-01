Les 47 Rōnin, mythe japonais encore bien vivant

En 1701 au Japon, le maître Asano meurt contraint au suicide après une altercation avec un haut dignitaire. Les 47 samouraïs d’Asano, appelés les 47 Rōnin (les samouraïs sans maître), décident de le venger en allant tuer le dignitaire. Ayant violés la loi, les samouraïs sont alors condamnés à se suicider par seppuku , c’est-à-dire en s’éventrant avec leur propre sabre. Cette mort réservée aux samouraïs est considérée comme particulièrement noble.



A l’occasion de la signature d’un pacte d’amitié avec le château d’Osaka au Japon en avril 2017, le château des ducs de Bretagne de Nantes présente une exposition consacrée à ce fait divers et à ses incidences artistiques. Le drame, célébré comme l’expression du code d’honneur des samouraïs, est en effet devenu un sujet d’expression majeur pour les arts de l’estampe ( Ukiyo-e ) et du théâtre, en faisant encore aujourd'hui une histoire bien vivante au Japon.



C’est dans cet univers artistique que nous fait pénétrer la collection d’une cinquantaine de gravures provenant de la collection privée de Jean-Pierre Dubord. L’exposition présente une série d'"estampes à sujet théâtral" - portrait d’acteur, affiches, tracts publicitaires - inspirées de la pièce de théâtre Kanadehon Chūshingura créée en 1748. Cette pièce connut un immense succès populaire au Japon.



La scénographie est simple et épurée, comme une allusion à l’architecture intérieure des maisons traditionnelles japonaises. Le parcours se veut quant à lui pédagogique. Il retrace comment s’est opérée la transposition du fait historique au théâtre et explore les liens entre le théâtre et l’estampe. Les caractéristiques des différents genres théâtraux, très codifiés au Japon, sont très bien mises en valeur. Des matrices d’estampes sont également présentées, permettant au visiteur de comprendre les différentes étapes de la réalisation des gravures et de maîtriser leur lecture. Enfin, l’exposition s’appuie sur des livres illustrés et des extraits de films, faisant ressurgir l’histoire des samouraïs, maîtres du Japon pendant près d’un millénaire.