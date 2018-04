Les arts de la rue à Montpellier

Depuis quelques années, la ZAT est devenue un rendez-vous incontournable en matière de spectacle vivant. Et pour cause, elle cumule les bons points. Ce festival dédié aux arts de la rue sait réunir le tout Montpellier, hommes et femmes, petits et grands, autour d'activités ludiques et originales.



L'art quitte les institutions culturelles, tels que les musées, et se faufile le temps d'un week-end dans les rues d'un quartier choisi pour l'occasion. L'espace public se transforme en un lieu de jeu et d'expériences, reflétant ainsi l'identité de cette ville active et créative où la culture est un pilier.



En 2018 ce ne sont pas moins d'une centaine d'artistes professionnels et environ 500 participants bénévoles ou amateurs qui se réapproprient les rues, les parcs et autres installations urbaines. Une merveilleuse façon de faire (re)découvrir la ville sous un jour nouveau et de favoriser le "vivre ensemble".



C'est un ensemble d'activités diverses et variées qui sont donc proposées durant deux jours. Un cocktail détonnant de créativité et d'excentricité qui a atteint un point culminant le dimanche 15 avril, avec notamment une ligne de dominos géante qui a serpenté du Bassin Jacques Cœur à la station de tram la Rauze. Une sculpture en mouvement qui a fait retomber plus d'un en enfance!