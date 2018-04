Les associations servent-elles le capitalisme?

Les ouvriers et les non diplômés ont le plus faible taux d'adhésion à des associations. Les associatifs sont en grande partie issus des classes moyenne et supérieures, et ont des diplômes plus élevés. Une des raisons est que les associations deviennent de plus en plus sélectives et exigeantes.



Cela peut être difficile à croire tant certains choisissent le monde associatif (emploi ou bénévolat) pour son mode de vie alternatif, en rupture avec le salariat classique. Même si l'emploi associatif relève du choix personnel et non pas d'une logique de classes, on remarque des schémas discriminants bien réels.



Car si les associations ont des buts non lucratifs, elles restent articulées autour de projets et de missions qui nécessitent des fonds. Ces fonds, pour être obtenus, demandent souvent d'avoir une réelle stratégie d'entreprise: du management interne au marketing.



Que le financement des associations soit issu de subventions, de crowdfunding, ou de fondations d'entreprises, il y a une priorité qui est donnée aux associations les plus efficaces et les plus rentables. Pour lever des fonds, les associations doivent suivre des logiques d'entreprise et souvent se mettre en concurrence entre elles. Elles doivent répondre à des attentes précises et font alors de leur activité une véritable prestation économique.



Dans les services dédiés à la recherche de fonds (ou fundraising) il est question de vente et de communication d'entreprise. Dans ce domaine, associations et start-ups recourent aux mêmes méthodes.



Lorsque l'on regarde Greenpeace par exemple, on réalise l'ampleur que peut prendre la professionnalisation d'une organisation associative. En l'occurrence, il s'agit aujourd'hui d'un véritable lobby, avec une structure internationale pyramidale, des centaines salariés en France et des méthodes de management similaires à celles des plus grandes entreprises. On n'imaginerait pas que Greenpeace France est une association Loi de 1901 lorsque l'on assiste à leurs techniques de marketing direct dans la rue, tant leurs collecteurs de fonds sont rodés et professionnels. Collecteurs d'ailleurs souvent travailleurs précaires, qui sont certes mieux payés que chez Uber, mais pas mieux couverts.



Puisque les associations qui réussissent le mieux économiquement sont les plus à même de se développer, l'associationnisme a laissé place à de nouveaux types d'organisations. Entre autre, au paradoxe qu'est l’économie sociale et solidaire. Le terme lui-même ressemble un peu à un oxymore. Il s'agit de revendiquer des valeurs humaines et de l'innovation sociale, tout en produisant de la richesse sur le Marché et en plaçant le travail et l’économique au centre des rapports sociaux. Plutôt que de chercher à créer de nouveaux modes d'échange économique, la stratégie de l’économie solidaire est de s'intégrer au monde économique classique. Elle cultive alors le partenariat, le compromis et la négociation, en ignorant ses clivages initiaux avec le système socio-économique qui crée les inégalités.



Si l’économie sociale et solidaire sert à répondre concrètement aux urgences immédiates, elle peine à dépasser les problèmes de fond qu'elle combat et à imaginer d’autres formes d’organisation sociale.



Après l'économie sociale et solidaire, Julien Vignet formule également une critique de l'humanitaire. Car depuis l'origine de l'humanitaire dans le comité international de la Croix-Rouge en 1864 (charte de Genève), qui portait des valeurs humaines et des idéaux forts, les ONG ont elles-aussi fini par entrer dans les mêmes logiques marchandes que les entreprises capitalistes classiques.

La faille principale des ONG humanitaires se trouve certainement dans leur dépendance aux dons d'entreprises et d’États. Peu d'organisations peuvent se vanter de se reposer uniquement sur les dons de leurs adhérents. A partir de là, il existe une tension qui impose l'apolitisme, et inhibe les revendications sociales pourtant nécessaire à leurs causes.



Bien que beaucoup finissent donc effectivement par servir des intérêts capitalistes, les associations ont le mérite non négligeable de renforcer les liens sociaux, d'expérimenter des alternatives aux organisations économiques classiques, de créer des réponses au chômage, et de participer aux luttes sociale et environnementale. Parfois même, en donnant une forme aux idées utopiques de leurs membres, elles offrent de nouveaux projets de société.