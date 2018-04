Les combattantes kurdes font trembler Daesh

Dans le confédéralisme démocratique kurde, la parité est respectée à toutes les échelles. Au sein de la plupart des communautés, on pratique la coprésidence femme-homme, on organise des assemblées non mixtes, et on réunit des comités d'égalité.

La parité et l'égalité entre les genres font partie intégrante du projet politique kurde et de son système de démocratie directe. L'émancipation des femmes est même considérée comme une étape essentielle vers la libération des Kurdes.



Au delà de la lutte nationaliste et contre Daesh, les femmes kurdes du YPJ mènent ainsi en réalité un combat bien plus large, contre le patriarcat et contre la domination masculine.