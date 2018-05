Les corps idolâtres de Corinne Mariaud (1/2)

Dans ses portraits "Fake I real me", le regard des modèles est planté dans celui du spectateur. Il est frontal. L’image fascine. Les jeunes femmes sont fascinées par un idéal de beauté superficiel, et le spectateur est lui fasciné et subjugué par ces jeunes femmes et leur plastique. Modèles et spectateurs coupables d’idolâtrie? A force de retouches et de recherche de la perfection, les visages semblent s’éloigner de ce qui caractérisait chacun d’entre eux, ce qui les rendait unique d’une part et les rattacher à l’humanité, d’autre part. C’est-à-dire: leurs défauts et leurs particularités. Ce qui fait d’un visage qu’il est singulier. Ici, l’idéal (esthétique) étant finalement une norme (!), la perfection et son incarnation vont prendre la même allure chez tous les êtres qui la recherchent: les pommettes saillantes, les yeux aux pupilles agrandies, les bouches à lèvres pulpeuses, etc.



À cette prise de pouvoir personnel sur la nature (le corps) vient s’opposer le pouvoir de la norme dictée par la société. Non, le corps n’est plus une fatalité, mais ici la question de son appropriation par chacun est soulevée: mon corps transformé par mes soins est-il vraiment ma propre perception de moi-même?