Les corps idolâtres de Corinne Mariaud (2/2)

La photographe joue avec le corps humain qu’elle démantibule, déforme et théâtralise. Elle le pousse aux excès, dans ses mises en scènes absurdes voire jusqu’à l’épuisement. Les individus sont seuls dans les photographies de l’artiste. Le corps devient une coquille, une mue dont son habitant se serait débarrassé. Le travail de l’artiste exprime ainsi une forme de solitude de l’être, où finalement, la norme n’est pas rassurante mais contraint l’individu à une forme de violence envers lui-même.



La brutalité est omniprésente dans le travail de Corinne Mariaud. Les regards glaçant des visages hybrides ("Fake I Real Me"), les corps laissés à l’abandon ("Désordre") depuis lesquels une force brute exulte... A chaque fois il est question d’une souffrance, qui s’exprime dans une brutalité silencieuse. A travers les têtes coupées de sa série "Trophée" Corinne Mariaud présente la femme idéale comme figée, prise au piège de son apparence et victime des stéréotypes attachés à la féminité. Selon Corinne Mariaud explique: i["La femme y est représentée hors d’état de nuire. Quand on regarde les trophées, on commence par sourire. Et puis on ressent un certain malaise"].