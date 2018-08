Les demandes d’asile en baisse en Allemagne

En 2016, le nombre de demandeurs d’asile a atteint le sommet. Entre janvier et décembre 2016, le BAMF a enregistré 745.545 demandes d’asile alors qu’en 2015, seules 476.649 personnes ont déposé une demande. Entre janvier et décembre 2017, l’Office fédéral de l’immigration a reçu 222.683 demandes d’asile.



Cette diminution du nombre de demande s’explique en partie par la nouvelle politique migratoire de l’Allemagne. Angela Merkel, la chancelière allemande a fixé à 200.000 le nombre de réfugiés par an qui seront acceptés en Allemagne. Pourtant, elle avait publiquement indiqué en 2015 que l’Allemagne pouvait accueillir jusqu’à 800.000 réfugiés pour des raisons humanitaires.



Depuis son arrivée au ministère de l’Intérieur, Horst Seehofer a demandé l'intensification des contrôles de papiers à la frontière. La police allemande est mise aux avant-postes en Bavière, la région frontalière à l’Autriche, qui était le point d’entrée des réfugiés en Allemagne pour fouiller tous les véhicules entrant en Allemagne.