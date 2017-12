Les éphémérides du 10 décembre

Sont nés notamment ce jour: la femme de lettres Emily Dickinson, l'inventeur Melvil Dewey, l'acteur Amedeo Nazzari, le jazzman Louis Prima, l'écrivain Jorge Semprun, le chanteur Brian Molko.



Journée internationale des droits de l'homme et des animaux.

En Argentine journée du travailleur social et en Thaïlande fête de la Constitution.

En France bonne fête aux Eulalie et Koulizh!