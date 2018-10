Les éphémérides du 10 octobre

Sont nés notamment ce jour: le peintre Nicolas de Largillierre, le compositeur Giuseppe Verdi, le romancier Claude Simon, l'acteur Francis Perrin, le réalisateur Philippe Lioret, la chanteuse Mýa.



Journée mondiale contre la peine de mort.

Aux Îles Fidji et à Taïwan fête nationale et en Finlande journée de la littérature.

En France bonne fête aux Clair et Hugolin!