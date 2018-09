Les éphémérides du 11 septembre

Sont nés notamment ce jour: le poète Pierre de Ronsard, l'inventeur Émile Baudot, l'actrice Asta Nielsen, l'homme politique Ferdinand Marcos, le cosmonaute Guerman Titov, la reine Paola Ruffo di Calabria.



Journée mondiale de lutte contre le terrorisme.

En Éthiopie Nouvel an et en Argentine fête des professeurs.

En France bonne fête aux Adelphe et Patient!