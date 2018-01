Les éphémérides du 12 janvier

Sont nés notamment ce jour: l'homme de lettres Charles Perrault, le chimiste Paul Hermann Müller, l'actrice Luise Rainer, l'homme de presse Daniel Filipacchi, l'homme politique Émile Lahoud, la chorégraphe Blanca Li.



Pas de journée mondiale.

En Algérie nouvel An berbère et en Inde journée nationale de la Jeunesse.

En France bonne fête aux Césarie et Marguerite!