Sont nés notamment ce jour: la reine Catherine de Médicis, le président Thomas Jefferson, le prince Louis-Philippe d'Orléans, l'écrivain Samuel Beckett, le compositeur Vladimir Cosma, le champion d'échecs Garry Kasparov.



Pas de journée internationale. Au Cambodge et Laos, premier jour du Nouvel An.

En France, bonne fête aux Ida et Karadeg!