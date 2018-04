Les éphémérides du 14 avril

Sont nés notamment ce jour: le roi Philippe III, l'empereur Momozono, le photographe Robert Doisneau, la chanteuse Loretta Lynn, l'actrice Julie Christie, le ténor David Miller.



Pas de journée internationale. Aux États-Unis Journée du panaméricanisme, en Angola Journée de la jeunesse et au Bangladesh célébration du nouvel an.

En France, bonne fête aux Maxime et Bérénice!