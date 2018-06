Les éphémérides du 17 juin

Sont nés notamment ce jour: le roi Charles XII, le compositeur Charles Gounod, le biologiste François Jacob, le cycliste Eddy Merckx, la chanteuse Lio, la joueuse de tennis Venus Williams.



Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse.

Aux Guatemala et Salvador fête des pères et en Islande fête nationale.

En France, bonne fête aux Émilie et Hervé!