Les éphémérides du 18 avril

Sont nés notamment ce jour: la duchesse Lucrèce Borgia, le compositeur Franz von Suppé, l'acteur Jean Richard, l'acteur James Woods, la chanteuse Zazie, l'écrivain Amanda Sthers.



C'est la Journée mondiale des monuments et sites. En Iran Jour des forces armées et au Zimbabwe Fête de l'indépendance.

En France, bonne fête aux Parfait et Ursmar!