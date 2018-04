Les éphémérides du 2 avril

Sont nés notamment ce jour: l'empereur Charlemagne, le romancier Hans Christian Andersen, l'homme de lettres Émile Zola, l'auteur-compositeur Serge Gainsbourg, le chanteur Marvin Gaye, l'humoriste Thierry Le Luron.



C'est la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme et internationale du livre pour enfants.

En Argentine, Journée des anciens combattants et morts de la guerre des Malouines.

En France, bonne fête aux Alexandrine et Muse!