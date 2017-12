Les éphémérides du 21 décembre

Sont nés notamment ce jour: le peintre Thomas Couture, l'homme politique Tomás Monje Gutiérrez, l'homme politique Kurt Waldheim, l'actrice Jane Fonda, le chanteur Matthieu Chedid, l'acteur Jackson Rathbone.



Pas de journée mondiale.

En Asie de l'Est et aux pays nordiques fête du solstice d'hiver.

En France bonne fête aux Pierre et Tomaz!