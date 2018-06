Les éphémérides du 21 juin

Sont nés notamment ce jour: le poète Wilhelm Küchelbecker, l'explorateur Ernest Cambier, le philosophe Jean-Paul Sartre, le producteur de télévision Guy Lux, l'avocate Chirine Ebadi, le footballeur Michel Platini.



Journée mondiale de l'humanisme et journée internationale du yoga.

Dans plus de 110 pays fête de la musique; en Égypte, au Liban, en Ouganda et en Syrie fête des pères.

En France, bonne fête aux Leufroy et Rodolphe!



* Selon les années et heure de naissance.