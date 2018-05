Les éphémérides du 21 mai

Sont nés notamment ce jour: le roi Philippe II, le poète Alexander Pope, le physiologiste Willem Einthoven, l'acteur Raymond Burr, le physicien Andreï Sakharov, la musicienne Marit Bergman.



C'est la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.

Au Chili jour de la Marine et au Monténégro fête de l'indépendance.

En France, bonne fête aux Constantin et Second!