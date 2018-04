Les éphémérides du 22 avril

Sont nés notamment ce jour: le pape Alexandre VIII, le philosophe Emmanuel Kant, le chef d’État Lénine, l'acteur Jack Nicholson, l'actrice Nicole Garcia, le nageur Camille Lacourt.



Journée de la Terre, l'événement participatif écologiste le plus important de la planète.

Au Brésil journée de la découverte et aux États-Unis fête de l’État de l'Oklahoma.

En France, bonne fête aux Alexandre et Opportune!