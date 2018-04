Les éphémérides du 23 avril

Sont nés notamment ce jour: le roi Alphonse II, le poète William Shakespeare, le roi Frédéric 1er, le compositeur Sergueï Prokofiev, l'actrice Valerie Bertinelli, le coureur automobile Paul Belmondo.



Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

En Turquie Fête de la souveraineté nationale et journée de l'enfant, au Royaume-Uni fête nationale des Anglais.

En France, bonne fête aux Georges et Fortunat!