Les éphémérides du 23 septembre

Sont nés notamment ce jour: le roi Ferdinand VI, l'industriel Robert Bosch, le poète Jaroslav Seifert, l'homme politique Aldo Moro, l'acteur Mickey Rooney, le chanteur Ray Charles.



Journée internationale de la bisexualité.

En Arabie saoudite fête nationale et au Pérou jour du printemps, de l'amitié et de la jeunesse.

En France bonne fête aux Constant et Lin!